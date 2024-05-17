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Türkiye çı'kart'ması

Ülkemizde yabancı kartlı işlemler ilk çeyrekte ciro bazlı yüzde 7, adet bazlı yüzde 16 büyüdü. En çok harcamayı İngilizler yaptı...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Mayıs 2024 Güncelleme 17 Mayıs 2024, 07:01
Türkiye çı’kart’ması

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Yılın ilk çeyreğinde yabancı turist sayısı artarken, bu artış gelirlere de yansıdı. Mastercard, turistlerin harcamalarını araştırdı. Buna göre;

Türkiye'deki yabancı kartlı işlemler ilk çeyrekte geçen yıla göre ciro bazlı yüzde 12, adet bazlı ise yüzde 16 büyüdü.

Yabancıların en çok harcama yaptığı şehirler sırasıyla İstanbul, Antalya, İzmir, Ankara ve Muğla oldu.

Türkiye'de en çok harcama yapan ilk 5 ülke kartları sırasıyla İngiltere, Almanya, Amerika, Suudi Arabistan ve Hollanda şeklinde sıralandı.

Suudi Arabistanlı turistler en çok giyim harcaması yaptı.

İngilizler sağlık/ kozmetik ile öne çıktı. İngiliz turistler en fazla İstanbul'da restoran harcaması yaparken, Hollandalı turistler en çok Antalya'da giyim harcamaları gerçekleştirdi.

Almanya'dan gelen turistler restoran, giyim ve sağlık/kozmetik sektörlerine; İstanbul'da ABD'li turistler ise mücevherata yöneldi.

Hollandalı turistler İstanbul (yüzde 21) ve İzmir'de (yüzde 18) daha çok restoran harcaması yaptı.

Birleşik Arap Emirlikleri menşeli kartlarda ciro büyüklüğünde İstanbul'da giyim (yüzde 38), konaklama (yüzde 12) ve restoran (yüzde 11) sektörleri ön plana çıktı.

Ciro bazlı sektör dağılımı; giyim yüzde 17, sağlık yüzde 14, market yüzde 14, restoran yüzde 13 ve konaklama yüzde 12 şeklinde sıralandı.

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