Tele-vurgun

Elazığ'da Ali Akbaş isimli vatandaşın telefonu gece hacklendi. 10 dakika içerisinde internet bankacılığı hesabından adına kredi çekildi. Ek hesabı boşaltıldı. Akbaş, yaklaşık 300 bin lira dolandırıldı. Adına çekilen kredi ile ek limitindeki paranın aktarıldığı hesabın belli olduğunu kaydeden talihsiz adam, mağduriyetinin giderilmesini istedi.

Yaklaşık bir ay önce telefonuna bir program indirdiğini vurgulayan Akbaş, şöyle devam etti: Programı olay gerçekleşmeden bir hafta önce silmiştim. Mailime de müdahale edilmiş ve gelen kutusundakiler çöp kutusuna atılmış. Ben bunu daha sonra fark ettim. Yapan kişiler profesyonel çalışmış. 10 dakika içerisinde 300 bin lira dolandırdılar. Bu olayın kimsenin başına gelmesini istemem. Biz hep haberlerde okuyorduk. Bizim de başımıza geldi. Asgari ücret ile çalışan biriyim. Bunu ödeyecek durumum yok. Mağduriyetimin görülmesini ve giderilmesini rica ediyorum.