Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 7 üniversiteye rektör atandı! Karar Resmi Gazete’de yayımlandı! İşte isim isim o liste

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte, yedi üniversiteye rektör ataması yapıldı. Karar 17 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliklerine Hasan Aydın ve Ayşenur Kurtoğlu, seçildi.
Kapadokya Alan Başkanlığına, Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Aydın Cem Aslanbay atandı.
Vakıflar Genel Müdürlüğü yardımcılığına, Rehberlik ve Teftiş Başkanı Mustafa Kemal Aran, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına ise Kültür ve turizm Bakanlığı Başmüfettişi Mustafa Babur atandı.
Alanya Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof.Dr. Turan Sağer, Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof.Dr. Ahmet Akkaya,
Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof.Dr. Mutlu Türkmen,
Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne Prof.Dr. Mevlüt Karataş,