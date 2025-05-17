PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Galerileri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 7 üniversiteye rektör atandı! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte isim isim o liste

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları, 17 Mayıs tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Başkan Erdoğan'ın imzaladığı karar ile 7 üniversiteye rektör atandı. İşte atanan rektörlerin isimleri ve görevlendirildikleri üniversitelerin listesi...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :17 Mayıs 2025 , 00:45 Güncelleme Tarihi :17 Mayıs 2025 , 00:45
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 7 üniversiteye rektör atandı! Karar Resmi Gazete’de yayımlandı! İşte isim isim o liste

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte, yedi üniversiteye rektör ataması yapıldı. Karar 17 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 7 üniversiteye rektör atandı! Karar Resmi Gazete’de yayımlandı! İşte isim isim o liste

Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliklerine Hasan Aydın ve Ayşenur Kurtoğlu, seçildi.

Kapadokya Alan Başkanlığına, Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Aydın Cem Aslanbay atandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 7 üniversiteye rektör atandı! Karar Resmi Gazete’de yayımlandı! İşte isim isim o liste

Vakıflar Genel Müdürlüğü yardımcılığına, Rehberlik ve Teftiş Başkanı Mustafa Kemal Aran, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına ise Kültür ve turizm Bakanlığı Başmüfettişi Mustafa Babur atandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 7 üniversiteye rektör atandı! Karar Resmi Gazete’de yayımlandı! İşte isim isim o liste

Alanya Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof.Dr. Turan Sağer, Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof.Dr. Ahmet Akkaya,

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof.Dr. Mutlu Türkmen,

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne Prof.Dr. Mevlüt Karataş,

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 7 üniversiteye rektör atandı! Karar Resmi Gazete’de yayımlandı! İşte isim isim o liste

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğüne Prof.Dr. Ekrem Gürel,

İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğüne Prof.Dr. Ersin Göse,

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğüne Prof.Dr. İbrahim Hakkı Aydın atandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 7 üniversiteye rektör atandı! Karar Resmi Gazete’de yayımlandı! İşte isim isim o liste

Ayrıca Yükseköğretim Kurulu üyeliğine ÜniversitelerarasıKurulca seçilen Prof.Dr. Rümeyza Kazancıoğlu atandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 7 üniversiteye rektör atandı! Karar Resmi Gazete’de yayımlandı! İşte isim isim o liste

Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Konseyi üyeliğine İbrahim Şenel atandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 7 üniversiteye rektör atandı! Karar Resmi Gazete’de yayımlandı! İşte isim isim o liste

Öte yandan yayımlanan kara göre, Sayıştay Savcılığına Halil Cem Öztürk atandı.