Sirkeci-Kazlıçeşme hattı dünya listesinde

Ulaştırma Bakanlığı tarafından yenilenerek hizmete alınan Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, dünyanın önde gelen gezi sitelerinden 'loneyplanet.com' tarafından Avrupa'da gezilmesi gereken 6 demiryolu rotası arasında gösterildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 26 Şubat'ta hizmete açılan hat, sitede yer alan makalede övgülerle anlatıldı.

Makalede, Avrupa'nın en eski istasyonlarından biri olan, Sirkeci'den başlayan ve Kazlıçeşme'de biten bu hattı nostaljik gezginlerin mutlaka kullanması gerektiği vurgulandı. Çevre ve insan odaklı olarak yenilenen Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı, açılışından beri 800 bin yolcu tarafından kullanıldı. Bakan Abdulkadir Uraloğlu, "141 yıldan fazla süre hizmet veren Sirkeci- Kazlıçeşme hattını sil baştan yaparak, hem demir yolu hem de yaya odaklı ve çevreci bir projeyle yeniden İstanbul'a kazandırdık" dedi.