PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Kartal’ın hedefi Ramon Mierez

Samet Aybaba, Hırvat temsilcisi Osijek’in 27 yaşındaki golcüsü Ramon Mierez’i izledi ve olumlu rapor verdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Mayıs 2024 Güncelleme 17 Mayıs 2024, 07:01
Kartal’ın hedefi Ramon Mierez

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Beşiktaş gelecek sezon kadrosuna kaliteli bir golcü takviyesi yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Cenk Tosun ile sözleşme yenilemeyen Kartal, Vincent Aboubakar'ın da formsuzluğu nedeniyle o bölgeye nokta atışı yapmak istiyor. Siyah-Beyazlılar'da gündeme gelen son isim ise Arjantinli golcü Ramon Mierez...

Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba'nın, Hırvat Ligi ekiplerinden Osijek'te forma giyen 27 yaşındaki oyuncuyu izlediği ve yönetime olumlu rapor verdiği ortaya çıktı. 2021 yılından beri Hırvat kulübende forma giyen Mierez bu sezonki formuyla dikkatleri çekiyor. Hırvat Ligi'nde 32 maça çıkan ve 18 gol kaydeden tecrübeli golcü, 7 de asiste imza attı. Tüm kulvarlarda ise 39 maçta 20 gol attı. Kulübüyle sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan Mierez, Alaves, Tenerife, Tigre ve Istra takımlarının da formasını giydi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Serdar Sertçelik’in kaçış trafiği belli oldu! Ankara’dan Kos’a firarın mimarı ortaya çıktı! Uğur Dündar inkar etmişti! Yazı dizisi ele verdi
Evine baskın yapılmıştı! Şarkıcı Kalben’i arkadaşı ele vermiş! Önce şantaj sonra ihbar
Son dakika: Tasarruf Tedbirleri Genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı!
Yüksek emekli aylığı için 7 formül: Bordroda nelere dikkat edilmeli? Ne zaman başvurulmalı? Çok prim mi çok kazanç mı önemli?
Başkan Erdoğan ve Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu
Emlak vergisi için son 15 gün: Hesap nasıl yapılacak? Kimler ödeyecek?
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında flaş gelişme! Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner serbest bırakıldı
6-8 Ekim olayları davasında 10 yıl sonra karar! Selahattin Demirtaş’a 42 yıl hapis... Ahmet Türk’e 10 Figen Yüksekdağ’a 30 yıl
Böyle anne olmaz olsun! TikTok’ta canlı yayıp açtı, 8 yaşındaki kızına mide bulandıran sözler sarf etti | Gözaltına alındı
Robert Fico suikastı sonrası Polonya Başbakanı Donald Tusk’a ölüm tehdidi: Slovaklar bize ne yapılması gerektiğini gösterdi
Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numarası Serdar Sertçelik’i yurt dışına kim kaçırdı? O komiser belli oldu... En son sinyal Şile’den
PKK siyasette yumuşayan iklimden huzursuz! Elebaşı Duran Kalkan’dan ’sabotaj’ itirafı... CHP’ye ’takipteyiz’ tehdidi
Esra Erol gözyaşlarını tutamadı! 33 yıl sonra öldü sandığı annesine kavuştu! Canlı yayında şok yüzleşme: Keşke ablam yerine sen ölseydin...
Türk ve İslam düşmanı Geert Wilders hükümet kuruyor: Hollanda’da ezana yasak! İsrail’den tam destek: Büyükelçiliği Kudüs’e taşıyacak
Terör ’Pers’pektifi! Türkiye koordinat verip ’müdahale edin’ diyor Tahran kol kanat geriyor... PKK elebaşları İran’da mı barınıyor?
SON DAKİKA