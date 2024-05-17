Kartal’ın hedefi Ramon Mierez

Beşiktaş gelecek sezon kadrosuna kaliteli bir golcü takviyesi yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Cenk Tosun ile sözleşme yenilemeyen Kartal, Vincent Aboubakar'ın da formsuzluğu nedeniyle o bölgeye nokta atışı yapmak istiyor. Siyah-Beyazlılar'da gündeme gelen son isim ise Arjantinli golcü Ramon Mierez...

Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba'nın, Hırvat Ligi ekiplerinden Osijek'te forma giyen 27 yaşındaki oyuncuyu izlediği ve yönetime olumlu rapor verdiği ortaya çıktı. 2021 yılından beri Hırvat kulübende forma giyen Mierez bu sezonki formuyla dikkatleri çekiyor. Hırvat Ligi'nde 32 maça çıkan ve 18 gol kaydeden tecrübeli golcü, 7 de asiste imza attı. Tüm kulvarlarda ise 39 maçta 20 gol attı. Kulübüyle sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan Mierez, Alaves, Tenerife, Tigre ve Istra takımlarının da formasını giydi.