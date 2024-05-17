Demet ’kas’ıldı!

Giderli şarkı denince akla gelen ilk isim olan Demet Akalın, son dönemde pek çok konuyla karşımıza çıktı. Akalın, geçtiğimiz dönemlerde sosyal medyada kiloları tarafından aldığı eleştirilerden bahsetmişti. Giydiği kıyafetlere gelen yorumlara tepki vermekten de çekinmemişti. Akalın yaza eski formunda girmek için harekete geçmiş ve bayramda sahne almadığını, operasyon geçirdiğini anlatmıştı.

Operasyon ile birlikte 11 kilo verdiğini anlatan Akalın, yağ aldırdığını söylemişti. Akalın sosyal medya hesabından göbeğini açtığı fotoğrafı paylaşınca, kasları ister istemez dikkat çekti. Tabii Demet Akalın'ın bu hızlı kilo vermesi ve bir anda kaslarının ortaya çıkmasının ardından birçok yorum da geldi. Ünlü popçuya, "Sadece yağları aldırmamış kas da yaptırmış mesajları yağdı. Akalın da bu tepkilere, "Yağları aldırınca kaslarım ortaya çıktı. Kaç sene spor yaptık" diye cevap verdi. Son dönemde birçok ünlü spor yapmak yerine "Yapay Kas" yaptırarak vücudunu sergilemişti.

İKİ YÖNTEMİ VAR!

Yapay karın kasları elde etmek için kullanılan iki ayrı estetik yöntemi var. İlki, daha doğal görünüm sunan Vaser Liposuction.... Vaser Liposuction'da bölgedeki yağlar şekilli olarak alınıyor. Gerekli durumlarda kaslar da şekillendiriliyor. Böylece daha doğal bir görünüm elde ediliyor. İkincisi de çok fazla tercih edilmeyen "Silikon İmplant" yöntemi olarak biliniyor.