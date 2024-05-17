100 numara skandal!

Tuvalet gerginliği, önceki gün saat 16.50 sıralarında yaşandı. İddiaya göre hakim-savcı kullanımı için ayrılan tuvaleti kullandığı gerekçesiyle Başsavcı Gökhan Feyzoğlu ile Avukat Hakan Tüzen arasında tartışma çıktı. Avukat, dışarı çıkarıldı. Hazırlanan tutanak, Tüzen ve görgü tanığı avukatların imzasını taşıdı. Avukat Hakan Tüzen, adliyedeki işleri bittikten sonra Baro odasında bulunan erkekler tuvaletinin anahtarını alarak adliye personelinin ve avukatların sürekli kullandığı tuvalete gittiğini anlattı.

"SENİNLE UĞRAŞACAĞIM"

Tüzen, "Başsavcı defalarca, 'Burası personel tuvaleti, kullanamazsın' dedi ve tuvaletten dışarı çıkmamı söyledi. Adliyede görevli polis Gökhan Çakır ile kendi özel koruması olan polis Samet'i koridorda bağırarak çağırdı. Beni zorla dışarıya çıkardılar" ifadesini kullandı.



Başsavcı Gökhan Feyzoğlu, Kaş Adliyesi'nde 13. katta fiziki zorunluklar nedeniyle hakim-savcı kullanımı için tuvalet ayrıldığı, güvenlik gerekçesiyle vatandaş kullanımına müsaade edilmediği söyledi. Tutanak ve görüntüleri HSK'ya gönderdi.