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Şişlik deyip geçmeyin

Böbrek yetmezliği, kadınlarda daha fazla görülüyor. Sigara kullanımı, diyabet ve hipertansiyon riski artırıyor. Prof. Dr. İhsan Ergün, ayak bileğindeki şişlik, cilt kuruluğu ve iştahsızlığın hastalığın sinyali olduğunu söylüyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Mayıs 2024 Güncelleme 16 Mayıs 2024, 07:01
Şişlik deyip geçmeyin

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Böbrekte sebebine bakılmaksızın 3 aydan daha fazla süren fonksiyon kaybı yaşanması kronik böbrek yetmezliği olarak tanımlanıyor. Türkiye'de her 20 yetişkinden 1'inin kronik böbrek hastası olduğu biliniyor. Erken evrelerinde çok fazla belirti vermediğinden sinsi bir hastalık olarak nitelendiriliyor. Kişide böbrek hastalığını düşündürecek işaretlerin başında ise sık idrara çıkma, idrarda kan, köpüklü idrar, ayakta ve ayak bileklerinde şişlik, yorgunluk ve uykusuzluk geliyor. Prof. Dr. İhsan Ergün, böbrek yetmezliğiyle ilgili bilinmesi gerekenleri anlatıyor:

SESSİZ SEDASIZ İLERLİYOR
Tedavi edilmezse hastalar için diyalize ve böbrek nakline kadar uzanan ciddi bir tablo ortaya çıkabilir. Çoğu yetişkin, böbrek hastası olduğunu bilmeden hayatına devam ederken, bu sinsi hastalık her geçen gün biraz daha ilerlemektedir. Bu tür bir durumda kalmamak için 60 yaş üstü kişilerin, ailesinde böbrek yetmezliği öyküsü olanların, tansiyon ve şeker hastalarının mutlaka yıllık kontrollerini yaptırmaları tavsiye edilmektedir.

DİYETE UYULMALI
Böbreklere binen yükü azaltmak ve böbrek hasarını önlemek için düşük proteinli ve az tuzlu beslenmek gerekiyor. Diyabetik hastada hedef kan şekeri düzeylerine ulaşılması, hipertansif hastada ise etkin kan basıncı kontrolü sağlanması tedavideki temel ilkelerdir.

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