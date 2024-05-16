Sezai’den Güzide için son bir hamle

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi "Aldatmak" bu akşam yine ekrana damga vuracak. Öz babasının gerçek kimliğini keşfeden Kahraman, annesiyle yüzleşme yaşar. Bu sefer de Sezai'yi babası olarak görmeye çalışan Kahraman, gerçek aile duygusunun kan bağından ibaret olmadığını anlayacaktır. Oltan'a karşı kozunu kaybeden İpek, gittikçe saldırganlaşır. Kabus gibi günler atlatan Selin ve Tolga ise mutlu bir döneme yelken açar. Kayıp oğlunu araştırırken bir kez daha duvara toslayan Güzide, bir şeyler döndüğünden şüphelenmeye başlar. Sezai'nin yeni öğrendiği gerçekler Kadriye ile ilişkisini dönülmez bir yola sokar.

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