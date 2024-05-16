Rota yeniden Savic

Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Kadrosuna 2 stoper takviyesi yapması beklenen Siyah- Beyazlılar'ın daha önce de gündemine gelen Atletico Madrid'in Karadağlı stoperi Stefan Savic için yeniden devreye girdiği belirtildi. Atletico Madrid'le kontratını 2025'e kadar uzatan 33 yaşındaki savunma oyuncusunun ayrılık kararı aldığı ve kendisine Türkiye'nin dışında Suudi Arabistan ve İtalya'dan teklifler olduğu belirtildi. Deneyimli stoperin tekliflerle ilgili kararını kısa süre içerisinde vereceği de gelen haberler arasında. Kartal'ın tecrübeli futbolcuyu kadrosuna katarak savunmadaki lider özellikli stoper sorununu da çözmeyi hedeflediği ifade ediliyor. Bu sezon İspanyol ekibi ile bu sezon 32 maça çıkan Savic, takımına skor katkısında bulunamadı.

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