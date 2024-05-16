Ne yaşar ne yaşamaz

Samsun Yakakent'te Şaban Er (67) 6 Mayıs'ta eczaneye ilaçlarını almaya gittiğinde çalışanlar, "Ölü görünüyorsun, ilaç veremeyiz'" deyince hayatının şokunu yaşadı. Sebebini araştıran Er, 3 Mayıs günü kendisiyle aynı isimdeki Samsun Alaçam'da yaşayan başka bir kişinin kimliksiz şekilde Bafra Devlet Hastanesi'nin acil servisine götürüldüğünü, 5 Mayıs'ta hayatını kaybettiğini, hastane çalışanlarının ise ölüm raporunu hazırlarken kontrol etmediğini anladı. Er, "Yaşayan ölü gibiyim, ilaçlarımı da alamıyorum, kalp rahatsızlığım var, bronşit, astımım var, ilaçlarımı ödünç aldım" ifadesini kullandı.