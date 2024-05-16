Aziz Yıldırım daha önce yaptığı açıklamada dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile görüştüğünü açıklamıştı. Aziz Yıldırım dün düzenlediği basın toplantısında Portekizli teknik adam ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Jose Mourinho için Ali Koç'a çağrıda bulunan Aziz Yıldırım, "9 Haziran'da seçim olacak. Mourinho bekler mi beklemez mi bilmem. Bu yönetime teklifim, Jose Mourinho ile çalışmayı düşünüyorlarsa; Şekip Mosturoğlu'ndan rica edeceğim, iki taraftan arkadaşlar gitsin ve imzayı atsınlar. Kim seçilirse, Mourinho ile devam etsin. Biz kaybedersek, Mourinho'nun parasının yarısını da ben ödeyeceğim" ifadelerini kullandı. Aziz Yıldırım, "Mourinho'ya 15 milyon Euro verilir mi? diyorlar, sanane!" diyerek gelen eleştirilere de cevap verdi.

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