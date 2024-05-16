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Engelliye vergi yok

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Mayıs 2024 Güncelleme 16 Mayıs 2024, 07:01
Engelliye vergi yok

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Hazine ve Maliye Bakanlığı; gümrük vergisi, ÖTV, MTV ve emlak vergisi gibi alanlarda sağladığı istisnalarla engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırıyor. Hazırlanan vergi rehberine göre;
● Birinci derece engelliler için aylık 6 bin 900, ikinci derece engelliler için 4 bin, üçüncü derece engelliler için bin 700 lira engellilik indirimi uygulanıyor.
● Yurt içinden satın alınan taşıtlarda engellilere ÖTV avantajı sağlanıyor. Engellilik derecesi yüzde 90 veya daha fazla olanlarca, 5 yılda bir defaya mahsus olmak üzere, ilk iktisabı ÖTV'den müstesna tutuluyor.
● Engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programlarının teslimi KDV'den istisna.
● Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskene veya tek meskende hisseye sahip olan engelliler, emlak vergisi ödemiyor.

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