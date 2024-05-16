Engelliye vergi yok

Hazine ve Maliye Bakanlığı; gümrük vergisi, ÖTV, MTV ve emlak vergisi gibi alanlarda sağladığı istisnalarla engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırıyor. Hazırlanan vergi rehberine göre;

● Birinci derece engelliler için aylık 6 bin 900, ikinci derece engelliler için 4 bin, üçüncü derece engelliler için bin 700 lira engellilik indirimi uygulanıyor.

● Yurt içinden satın alınan taşıtlarda engellilere ÖTV avantajı sağlanıyor. Engellilik derecesi yüzde 90 veya daha fazla olanlarca, 5 yılda bir defaya mahsus olmak üzere, ilk iktisabı ÖTV'den müstesna tutuluyor.

● Engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programlarının teslimi KDV'den istisna.

● Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskene veya tek meskende hisseye sahip olan engelliler, emlak vergisi ödemiyor.

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