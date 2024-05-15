Stadyum biletleri tükeniyor

Süperstar Ajda Pekkan, 12 Haziran'da Beşiktaş Stadyumu'nda uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek muhteşem bir konsere imza atacak. İlk günden itibaren yoğun bir ilgiyle karşılanan konserin biletleri ise tükenmek üzere... JRO Yatırım ana sponsorluğunda gerçekleşecek bu olağanüstü konserde Süperstar'a Selda Bağcan, Nilüfer, Mazhar-Fuat, Işın Karaca, Hande Yener, Sıla, Cem Adrian, Mabel Matiz, Mert Demir, Semicenk, Motive, Norm Ender ve Korosu, Dolapdere Bing Gang gibi birbirinden ünlü isimler eşlik edecek.

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