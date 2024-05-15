SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Stadyum biletleri tükeniyor

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Mayıs 2024 Güncelleme 15 Mayıs 2024, 07:00
Stadyum biletleri tükeniyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Süperstar Ajda Pekkan, 12 Haziran'da Beşiktaş Stadyumu'nda uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek muhteşem bir konsere imza atacak. İlk günden itibaren yoğun bir ilgiyle karşılanan konserin biletleri ise tükenmek üzere... JRO Yatırım ana sponsorluğunda gerçekleşecek bu olağanüstü konserde Süperstar'a Selda Bağcan, Nilüfer, Mazhar-Fuat, Işın Karaca, Hande Yener, Sıla, Cem Adrian, Mabel Matiz, Mert Demir, Semicenk, Motive, Norm Ender ve Korosu, Dolapdere Bing Gang gibi birbirinden ünlü isimler eşlik edecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan TOBB Genel Kurulu’nda önemli açıklamalar! TOGG vurgusu... Uzun yıllar sonra bu sefer treni ve trendi kaçırmadık
FETÖvari kumpasın medya ayağı! İtiraflar mahkeme tutanağında Uğur Dündar panikte... Diğer iki gazeteci kim?
Türk Telekom
Başkan Erdoğan’dan TBMM’deki grup toplantısında önemli açıklamalar
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan ’kumpas’ açıklaması: FETÖVARİ taktikler | Açığa alınan müdürler adliyede
Signal ile Telegram arasında CIA krizi! ABD-Rusya savaşında yeni cephe sosyal medya: Elon Musk yerini aldı
Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım rüzgarı! Adaylığını açıklayıp Mourinho sözleriyle gündeme oturdu
Ankara’da hareketli saatler! Başkan Erdoğan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı kabul edecek
Ayten Gökçer’e veda! Usta sanatçı son yolculuğuna uğurlandı! Kızı taziyeleri kabul etti: Bütün sevenlerinden ricam...
EMEKLİYE REFAH PAYI | Asgari ücrete ara zam olacak mı? Emekliye refah payı verilecek mi? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı!
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel’e iade-i ziyaret! Erdoğan’dan CHP ziyareti hakkında açıklama
Kumpasta yeni bomba: 280 kişiyi gizlice takibe aldıkları ortaya çıktı! Üst düzey siyasiler ve gazeteciler listede!
Başkan Erdoğan’dan Hamas çıkışı: Gazze’de Anadolu’nun ileri hat savunmasını yapıyorlar | Katil İsrail’e sert sözler
Nekbe 2024: Büyük Felaket’in 76. yıldönümünde sürgün ve ilhak! Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa’dan direniş mesajı: Diz çökmeyeceğiz
Karanlık komplonun finans ayağı! Ayhan Bora Kaplan’ın kayyum atanan şirketleri ve 6 faal eğlence mekanı... MASAK didik didik arıyor
SON DAKİKA