Sıfır Atık’a büyük ödül

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde, 2017 yılında başlatılan Sıfır Atık Projesi, Akdeniz Parlamenter Asamblesi (AKDENİZPA) tarafından ödüle layık görüldü. Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki, ödülü almak üzere bugün Portekiz'in Braga şehrine gidiyor. AKDENİZPA, her sene Avrupa, Akdeniz ve Körfez bölgelerinde, refahın artırılmasına ve barışın sağlanmasına yönelik uluslararası projeleri ödüllendiriyor. Bu sene ödüle layık görülen projeler arasında Sıfır Atık Hareketi de yer alıyor.

Bakan Özhaseki, bugün ödülü, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan adına teslim alacak. Burada bir de konuşma yapacak olan Özhaseki, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele ve geri dönüşüm alanlarında yürüttüğü çalışmaları uluslararası kamuoyu ile paylaşacak. İsraftan kaçınılması, atığın azaltılması ve geri dönüştürülerek üretim süreçlerine yeniden kazandırılması hedefiyle 7 yıl önce hayata geçirilen sıfır atık hareketi, bugüne kadar ülke ekonomisine 185 milyar lirayı aşkın kazanç sağladı.

Proje ile 500 milyona yakın ağaç kesilmekten kurtarılırken, 127 milyon varil petrolden de tasarruf edildi. 2023 yılı itibarıyla atıklardan elde edilen geri dönüşüm oranı yüzde 35'e tırmanarak rekor kırdı. Türkiye'nin yüz akı olan proje, 30 Mart tarihinin BM tarafından "Uluslararası Sıfır Atık Günü" ilan edilmesine de vesile olmuştu.



Sıfır Atık Projesi'nin mimarı Emine Erdoğan, kompost gübreyle çilek yetiştiren öğrencilerin görüntülerini paylaştı. Erdoğan, "Tekirdağ'da Ticaret Borsası İlkokulu'nun bahçesinde, minik ellerin emeğiyle filizlenen bir mucize var. Bu mucizenin emektarları kompostun sürdürülebilir bir çözüm olduğunu ispatlıyor" dedi.