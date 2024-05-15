Gözler Yıldırım’da

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım yeniden aday olmaya karar verdi. Sarı-Lacivertliler'de Ali Koç öncesi başkanlık yapan Yıldırım, bugün saat 13.30'da Wyndham Grand Kalamış Otel'de basın toplantısı düzenleyecek.

Yıldırım'ın bu toplantıda birçok konuya değineceği öğrenildi. Yeniden başkan olmak için harekete geçen Aziz Yıldırım'ın transferler, yeni yönetim kurulu ve daha birçok konuda bilgilendirme yapması bekleniyor. Yıldırım'ın daha önce görev yaptığı dönem ve Ali Koç dönemiyle de ilgili basın mensuplarına örneklerle açıklamalar yapacağı belirtildi.

Aziz Yıldırım, başkanlığı devrettiği Ali Koç'la bir kez daha yarışacak.