’Dilen’bank

İstanbul Sultangazi'de ihbar üzerine zabıta ekipleri, dilencilere yönelik çalışma başlattı. 50. Yıl Mahallesi'nde tekerlekli sandalyede kanser hastası çocuğun bulunduğunu söyleyerek dilenen 3 kişiyi tespit etti. Ekiplerin yaptığı incelemede, dilencilerin tekerlekli sandalyedeki çocuğa kanser hastası olduğu izlenimini vermek için, bezin içini poşetle doldurdukları ve tıbbi hortum kullandıkları belirlendi. Yakalanan dilencilerin üzerinden, 1 günlük hasılat olduğu öğrenilen 3 bin 600 lira çıktı. Duygu istismarı yapan dilenciler Zabıta Müdürlüğü'ne götürülürken, üzerlerinde bulunan paralara el konuldu. Kabahatler Kanunu gereği her bir dilenciye idari para cezası uygulandı.

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