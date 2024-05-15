’Dilen’bank

İstanbul Sultangazi'de ihbar üzerine zabıta ekipleri, dilencilere yönelik çalışma başlattı. 50. Yıl Mahallesi'nde tekerlekli sandalyede kanser hastası çocuğun bulunduğunu söyleyerek dilenen 3 kişiyi tespit etti. Ekiplerin yaptığı incelemede, dilencilerin tekerlekli sandalyedeki çocuğa kanser hastası olduğu izlenimini vermek için, bezin içini poşetle doldurdukları ve tıbbi hortum kullandıkları belirlendi. Yakalanan dilencilerin üzerinden, 1 günlük hasılat olduğu öğrenilen 3 bin 600 lira çıktı. Duygu istismarı yapan dilenciler Zabıta Müdürlüğü'ne götürülürken, üzerlerinde bulunan paralara el konuldu. Kabahatler Kanunu gereği her bir dilenciye idari para cezası uygulandı.