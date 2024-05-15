15. günde tavan oldu

Borsa İstanbul'da işlem gören spor kulübü hisselerinden olan Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. hisseleri 15'inci günde de taban açıldıktan sonra tavan oldu. Dün açılışta 18.49 lira seviyesinde tabandan hareket eden hisse kısa süre içerisinde yükselişe geçti, 22.58 lira seviyesine çıktı. Beşiktaş'ın hisseleri 24 Nisan 2024 tarihinden bu yana aralıksız olarak düşüyordu. 89 lira seviyesinde hareket eden hisse fiyatları önceki gün 20.54 liraya kadar gerilemişti. Hisse fiyatları dün tavan olsa da 24 Nisan'dan bu yana hissedeki değer kaybı yüzde 74.6'yı buldu.

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