Muhteşem ikili!

Trabzonspor'un İstanbulspor'u 3-0 yendiği maçta 3 asist yapan Edin Visca ile 2 gol atan Paul Onuachu, performanslarıyla alkış topladı. İkililin sahadaki uyumu, istatistikleri de alt üst etti.

ONUACHU'YA TAM 7 ASİST YAPTI

Bosna Hersekli yıldız Visca, Onuachu'ya 7 asist yaparak maç başına bir golcüye en çok asist yapan isim oldu. Visca ile Onuachu'yu ise Galatasaray forması giyen Mertens ve Icardi'nin yanı sıra Kasımpaşalı Hajradinovic ile Costa takip etti. Mertens, Icardi'ye 7 asist yaparken, Hajradinovic de Costa'ya aynı sayıda servis yaptı. Ancak; maç başı ortalamada Trabzonspor'un yıldızları ilk sırayı kaptırmadı.

KRALLIK LİSTESİNDELER

Uzun yıllardır Süper Lig'de oynayan Edin Visca, bu sezon ligde 35 maçta 4 gol atıp, 12 asist yaparken, toplamda da 41 maçta 6 gol 17 asiste ulaşarak 23 gole katkı yapmayı başardı. Onuachu da 20 lig maçında 14 gol 4 asist, toplamda 23 maçta 15 gol 4 asistle 19 gole doğrudan katkıda bulundu. Öte yandan ligde asist krallığında Edin Visca 4. sırada bulunuyor. Gol krallığında ise Paul Onuachu 6. sırada yer alıyor.