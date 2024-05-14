Buruk’a Fiorentina kancası

Galatasaray'ı geçen sezon şampiyon yapan, bu sezon da şampiyonluğa çok yaklaşan teknik direktör Okan Buruk, İtalyan ekibinin takibinde. Daha önce Fatih Terim'in de çalıştırdığı Fiorentina, Okan hocayı takımın başına getirmek istediği iddia edildi. Tecrübeli teknik adamla görüşme talep eden İtalyan ekibinin başarılı teknik adamdan ret yanıtı aldığı belirtildi.

Okan Buruk'un Fiorentina'ya "Galatasaray ile yeni sözleşme imzaladım. Burada çok mutluyum ve başarmam gereken daha çok şey var" yanıtını verdiği iddialar arasında. Mor Menekşeler'de teknik direktör Vincenzo Italiano ile sezon sonunda yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Fiorentina bu sezon 34 maçta 50 puanla 9. sırada yer alıyor.