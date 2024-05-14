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Buruk'a Fiorentina kancası

İddialara göre İtalyan ekibi, Galatasaray’ı başarıdan başarıya koşturan Okan Buruk ile görüşme talep etti. Tecrübeli çalıştırıcı teklifi reddetti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Mayıs 2024 Güncelleme 14 Mayıs 2024, 07:01
Buruk’a Fiorentina kancası

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Galatasaray'ı geçen sezon şampiyon yapan, bu sezon da şampiyonluğa çok yaklaşan teknik direktör Okan Buruk, İtalyan ekibinin takibinde. Daha önce Fatih Terim'in de çalıştırdığı Fiorentina, Okan hocayı takımın başına getirmek istediği iddia edildi. Tecrübeli teknik adamla görüşme talep eden İtalyan ekibinin başarılı teknik adamdan ret yanıtı aldığı belirtildi.

Okan Buruk'un Fiorentina'ya "Galatasaray ile yeni sözleşme imzaladım. Burada çok mutluyum ve başarmam gereken daha çok şey var" yanıtını verdiği iddialar arasında. Mor Menekşeler'de teknik direktör Vincenzo Italiano ile sezon sonunda yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Fiorentina bu sezon 34 maçta 50 puanla 9. sırada yer alıyor.

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