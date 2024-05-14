Aslan uzaktan avlıyor

Bu sezon Süper Lig'de ceza sahası dışından en fazla gol atan takım olan Süper Lig lideri Galatasaray, 2010- 2011'den bu yana en yüksek sayıya ulaştığı sezonu yaşıyor. Sarı-Kırmızılılar bu sezon 17 kez ceza sahası dışından gol attı. Cimbom'a Fatih Karagümrük maçında galibiyeti getiren golü atan Berkan Kutlu, ceza sahası dışından attığı golle 3 puanı getirmişti. Ayrıca bu sezon Süper Lig maçlarının 80'inci dakikalarından sonra en fazla gol atan takım olan Galatasaray (20), bu gollerle toplam 11 puan kazandı.

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