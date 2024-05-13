Yaşlı ve engelliye ödeme ’zam’anı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mayıs ayına ilişkin 4.8 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdıklarını bildirdi. Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini hatırlatan Göktaş, "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanlarındayız" dedi.

Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara halen aylık 3 bin 504 lira aylık ödeme yapılıyor. Bu tutara Temmuz'da memur maaş katsayısındaki artış yansıtılacak. Bu artış enflasyon tahminlerine göre yüzde 26.24 olarak beklenirken, 65 yaş aylığı buna göre 4 bin 424 liraya yükselecek. Halen yüzde 40-69 engeli olanlara aylık 2 bin 797, yüzde 70 ve üzeri engeli olanlara da 4 bin 196 lira ödeme yapılıyor. Bu ödemelere de Temmuz'da memur zammı yansıtılacak.

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