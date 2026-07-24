Muhalefetin "sözde kurtarıcı" illüzyonu çöktü! İmamoğlu’ndan sonra Haluk Levent balonu da patladı

Önce İmamoğlu, şimdi de Haluk Levent üzerinden oluşturulan 'kahraman' algısı, gerçeklerle yüzleşince çöktü. Maskesi düşen İmamoğlu'nun altından yolsuzluklar çıktı. Bağışları kumara yatıran Levent ise bu kesimin suratına çarpan en utanç verici tokat oldu

Ekrem İmamoğlı. (Fotoğraflar AA Arşiv ve Takvim Foto Arşiv'e attir.)

MUHALİF KESİMİN İKİ BALON KAHRAMANI DA PATLADI



Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Tuba Kalçık, "Haluk Levent'in sivil toplum maskesi takmış popülaritesi, kumar borçları ve bağış skandallarıyla iflas ederken, İmamoğlu ise kamunun kaynaklarını şahsi hırslarına kurban ederek devasa bir yolsuzluk ve usulsüzlük girdabında kendi siyasi çöküşünü hazırlamıştır." ifadelerini kullandı.



İşte Kalçık'ın 24 Temmuz tarihli yazısı:



Muhalif kesimin bu kaçıncı hayal kırıklığı, ben artık saymaktan vazgeçtim desem yeridir. İdeolojik körlük ve siyasi öfke ile tamamen mantığı kaybetmiş bir kesim var bu ülkede.

Önce İmamoğlu balonu patladı, şimdi de Haluk Levent. Muhalif medyanın el birliğiyle ürettiği, medya ve PR stratejileriyle göklere çıkardığı bu figürler, ne yazık ki gerçeklik duvarına çarptıklarında patlamaya mahkum birer "balondan kahramana" dönüştü.