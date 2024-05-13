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Diyabet riskini mezurayla ölçün

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Mayıs 2024 Güncelleme 13 Mayıs 2024, 07:02
Diyabet riskini mezurayla ölçün

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İngiliz bilim adamları, sağlıklı bireyin bel çevresinin genişliğiyle ilgili çalışma yaptı. Göbeğin neden olduğu riskler bir kez daha kanıtladı! Ulusal Sağlık ve Bakım Mükemmelliği Enstitüsü (NICE), sağlıklı bireyin bel çevresinin boyunun yarısından az olması gerektiğini açıkladı. Bel çevresinin fazla olmasının Tip-2 diyabet, yüksek tansiyon, kalp hastalığı ve felç gibi hastalıkları riskini arttığını vurguladı. Çalışmada yer alan Prof. Rachel Batterham, "Karındaki artan yağ, bir kişinin Tip-2 diyabet ve kalp hastalığı dahil olmak üzere yaşamı sınırlayan çeşitli hastalıklara yakalanma riskini artırır" ifadelerini kullandı.

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