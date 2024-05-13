Saç dökülmesi ailenin eseri

SAÇ dökülmesi, günümüzde kadın erkek pek çok kişinin yakındığı şikayetler arasında yer alıyor. Dr. Mesut Tomo, dökülmenin yüzde 95'inin genetik kaynaklı olduğunu belirtiyor. Dökülme genellikle erkeklerde 20'li- 30'lu yaşlarda, kadınlarda ise menopozdan sonra başlıyor. Genetiğin yanı sıra hormonlardaki değişiklik, yaşlanma ve stres de dökülmede etkili oluyor.

TEDAVİSİ VAR...

Yastıktaki, küvetteki, fırçadaki yahut yerdeki tüyler, saç dökülmesinin belirtileri arasında yer alıyor. Bir kişinin ortalama günde 100 tel saç kaybettiği söylenir, ancak ciddi bir hastalıklar ve tedavilerinde, doğum sonrası gibi belirli koşullarda saç dökülmelerinde artış görülebiliyor. Dr. Mesut Tomo, dökülmenin önlenmesiyle ilgili şunları söylüyor: Dökülme genetikse minoksidil veya finasterin vererek saç dökülmenizin yavaşlaması sağlanır. Minoksidil hem erkek hem de kadınlarca kullanılabilmekteyken finasterid sadece erkekler tarafından kullanılır. Günde iki üç kez saç derisine uygulanır. Bu tedavi ömür boyu sürmektedir. Finasteride ise vücutta testosteronun saç büyümesini etkileyen türünün oluşmasını engeller ve reçeteyle satılan bir ilaçtır. Genetik kellik yaşayan erkeklerin yüzde 99'una kadar saç dökülmesini önler.