Jette uyuşturucu, kumar ve fuhuş partisi! İmamoğlu'nun A takımı Rabia Karaca'nın telefonundan çıktı

Tutuklanan fenomen Rabia Karaca ve adli kontrolle serbest bırakılan şarkıcı Selen Görgüzel'in verdiği ifadeler, İmamoğlu'nun gizli kasaları olarak bilinen Fatih Keleş ve Murat Gülibrahimoğlu'nun başrolde olduğu kirli ilişki ağını ortaya döktü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Takvim'den Atakan Irmak'ın haberine göre, ünlü isimlere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alınan fenomen Rabia Karaca'nın verdiği 6 sayfalık ifade ve teslim ettiği cep telefonu soruşturmayı derinleştirdi.

Soruşturmada elde edilen bilgilere göre, İBB'nin tutuklu eski başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla suçtan elde edilen gelirleri özel jetle Londra'ya götürdükleri ortaya çıkan, aralarında Fatih Keleş ve Murat Gülibrahimoğlu'nun da bulunduğu A takımının, söz konusu jeti uyuşturucu ve fuhuş yapmak için de kullandığı belirlendi. Rabia Karaca ve Selen Görgüzel, özel jetle yapılan seyahatlere katıldıklarını itiraf etti. Karaca ve Görgüzel ifadelerinde, işadamlarını haraca bağlayan 'Kafa Koparan' lakaplı Fatih Keleş ve İstanbul'un hafriyat işlerini tekeline alarak yıllık 200 milyon dolara yakın gelir sağlayan firari Murat Gülibrahimoğlu'nun da arasında olduğu ekiple özellikle Kıbrıs'a kumar oynamaya gittiklerini anlattı. Karaca ve Görgüzel, kendilerini bu seyahatlere şarkıcı Emel Müftüoğlu'nun çağırdığını söyledi.

Rabia Karaca'nın ve geçtiğimiz gün adli kontrolle serbest kalan şarkıcı Selen Görgüzel'in ifadelerinin yanı sıra teslim ettikleri cep telefonlarından çıkan fotoğraflar, İmamoğlu'nun A takımı ile birlikte özel jetle Kıbrıs'a yapılan uyuşturucu ve fuhuş seferlerini belgeledi.