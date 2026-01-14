CHP yönetimindeki Ankara'da 4 aydır su yok! Planlı kesintiler bitti plansızlar başladı | Devlet devrede

Uzun süren su kesintileri nedeniyle günlük yaşamlarında ciddi sıkıntılar çektiğini dile getiren vatandaşlar, Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) şikâyet başvurusunda bulundu. Yoğun şikâyet başvurularında temizlik başta olmak üzere günlük işlerin aksadığını belirten vatandaşlar, hijyen sorununun baş gösterdiğini, okula giden çocuklarına duş aldıramadıklarını dile getirdi. Başvurularda, halka su hizmeti vermekle yükümlü olan belediyelerden dert yanan vatandaşlar, "devletin devreye girmesini" istedi.

Başkentte suları akmayan bina sakinleri su kuyruklarında (AA)

HABER BİLE VERİLMİYOR

Belediyelerin su ihtiyacına yönelik planlamaları zamanında yapmamaları nedeniyle su kesintileri yaşandığına dikkati çeken vatandaşlar, "Zamanında alternatif su kaynakları planlamasının yapılması gerekiyordu" ifadelerini kullandı. Sabah'tan Önder Yılmaz'ın haberine göre, bazı vatandaşlar da "Yapılan periyodik su kesintilerinin zamanı bile bize doğru dürüst bildirilmedi. 12 saatlik su kesintisinden su kesilince haberdar olabiliyoruz" şikâyetini dile getirdiler.

İDAREYE SORULACAK

Türkiye Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Mehmet Akarca kuruma yapılan başvuruları işleme aldı. Görevlendirilecek KDK uzmanları, öncelikle su hizmeti veren belediyelerle temasa geçerek vatandaşların şikâyetini ortadan kaldırılacak çalışmalar hakkında bilgi isteyecek. Belediyelere sorunun çözülmesi için yasal sorumlulukları hatırlatılacak. Yapılmaması halinde ise mevzuatta yer alan yaptırımlar devreye sokulacak.