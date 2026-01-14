Meteoroloji'den 9 ile kar ve fırtına alarmı: İstanbul'da havalar ısınıyor! Hafta sonu yağış var

YAĞMUR ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Adil Tek, değerlendirmesine İstanbul'dan başlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Şu saat itibariyle öncelikle İstanbul'dan başlamak istiyorum. İstanbul'da yağmur şeklinde yağış var. Önümüzdeki birkaç saat içerisinde de bu yağış yine sürüyor olacak."

İstanbul'da sıcaklıkların 3 ila 6 derece arasında seyrettiğini belirten Tek, kuvvetli rüzgar beklentisi olmadığını vurguladı.

"Kuvvetli rüzgar yok. Orta şiddetli, yani zaman zaman saatte 15-20 kilometreye çıkan rüzgar hızı var. Zaman zaman güneyden esip kuzey ilçelerde rüzgar biraz daha farklı yönlerden olabiliyor."