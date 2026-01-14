Meteoroloji'den 9 ile kar ve fırtına alarmı: İstanbul'da havalar ısınıyor! Hafta sonu yağış var
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde yağışlı havanın etkili olacağını duyurdu. Hakkari, Şırnak ve Siirt çevreleri için yoğun kar, Güney Ege ile Akdeniz'in iç kesimleri için fırtına uyarısı yapılırken 9 il sarı kodla uyarıldı. A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek ise İstanbul'da sıcaklıkların 6 ila 9 dereceye çıkacağını, kısa süreli yağmur geçişleri görülebileceğini ve hafta sonu yağmur beklendiğini açıkladı.
Giriş Tarihi: