PODCAST CANLI YAYIN

Meteoroloji'den 9 ile kar ve fırtına alarmı: İstanbul'da havalar ısınıyor! Hafta sonu yağış var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde yağışlı havanın etkili olacağını duyurdu. Hakkari, Şırnak ve Siirt çevreleri için yoğun kar, Güney Ege ile Akdeniz'in iç kesimleri için fırtına uyarısı yapılırken 9 il sarı kodla uyarıldı. A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek ise İstanbul'da sıcaklıkların 6 ila 9 dereceye çıkacağını, kısa süreli yağmur geçişleri görülebileceğini ve hafta sonu yağmur beklendiğini açıkladı.

Giriş Tarihi:
Meteoroloji'den 9 ile kar ve fırtına alarmı: İstanbul'da havalar ısınıyor! Hafta sonu yağış var - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Ankara, Eskişehir, Batman ve Siirt çevrelerinde yağış öngörülüyor. Kıyı kesimlerde yağışların karla karışık yağmur, iç kesimlerde ise kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den 9 ile kar ve fırtına alarmı: İstanbul'da havalar ısınıyor! Hafta sonu yağış var - 2

Yağışların özellikle Hakkari ve Şırnak çevreleri ile Siirt'in doğu ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde etkili olması bekleniyor. Güney Ege ile Akdeniz'in iç kesimlerinde ise rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Meteoroloji'den 9 ile kar ve fırtına alarmı: İstanbul'da havalar ısınıyor! Hafta sonu yağış var - 3

SICAKLIKLAR BATIDA ARTIYOR DOĞUDA DÜŞÜYOR

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 4 ila 6 derece artacağı, doğu kesimlerde ise 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sabah ve gece saatlerinde özellikle iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olaylarının etkili olacağı belirtiliyor.

Meteoroloji'den 9 ile kar ve fırtına alarmı: İstanbul'da havalar ısınıyor! Hafta sonu yağış var - 4

ÇIĞ VE BUZLANMA RİSKİ DEVAM EDİYOR

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor. Yetkililer, bu bölgelerde yaşayanların ve seyahat edeceklerin dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.

Meteoroloji'den 9 ile kar ve fırtına alarmı: İstanbul'da havalar ısınıyor! Hafta sonu yağış var - 5

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR İÇİN UYARI

Meteoroloji, yoğun kar yağışı beklenen bölgelerde ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması çağrısında bulundu. Ayrıca Güney Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerinde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınanın; çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile baca gazı kaynaklı zehirlenmelere yol açabileceği uyarısı yapıldı.

Meteoroloji'den 9 ile kar ve fırtına alarmı: İstanbul'da havalar ısınıyor! Hafta sonu yağış var - 6

9 İL İÇİN SARI KODLU KAR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Bitlis, Diyarbakır, Erzurum, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Batman ve Şırnak için sarı kodlu kar yağışı uyarısı yayımladı. Bu illerde beklenen kar yağışı nedeniyle özellikle ulaşımda aksamalar ile buzlanma ve don riskine karşı dikkatli olunması istendi.

Meteoroloji'den 9 ile kar ve fırtına alarmı: İstanbul'da havalar ısınıyor! Hafta sonu yağış var - 7

İSTANBUL'DA YENİDEN KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında yurt genelinde etkili olan hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tek, özellikle İstanbul ve çevresi ile kar yağışının etkili olduğu bölgeler hakkında ayrıntılı bilgiler paylaştı.

Meteoroloji'den 9 ile kar ve fırtına alarmı: İstanbul'da havalar ısınıyor! Hafta sonu yağış var - 8

YAĞMUR ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Adil Tek, değerlendirmesine İstanbul'dan başlayarak şu ifadeleri kullandı:
"Şu saat itibariyle öncelikle İstanbul'dan başlamak istiyorum. İstanbul'da yağmur şeklinde yağış var. Önümüzdeki birkaç saat içerisinde de bu yağış yine sürüyor olacak."

İstanbul'da sıcaklıkların 3 ila 6 derece arasında seyrettiğini belirten Tek, kuvvetli rüzgar beklentisi olmadığını vurguladı.
"Kuvvetli rüzgar yok. Orta şiddetli, yani zaman zaman saatte 15-20 kilometreye çıkan rüzgar hızı var. Zaman zaman güneyden esip kuzey ilçelerde rüzgar biraz daha farklı yönlerden olabiliyor."

Meteoroloji'den 9 ile kar ve fırtına alarmı: İstanbul'da havalar ısınıyor! Hafta sonu yağış var - 9

GÜN İÇİNDE SICAKLIK ARTIŞI BEKLENİYOR

Gün boyunca İstanbul'da parçalı ve çok bulutlu bir havanın etkili olacağını söyleyen Tek, sıcaklıkların artacağını ifade etti.
"Gün içerisinde en yüksek sıcaklık 9 dereceye yaklaşacak."

MARMARA'NIN DOĞUSU VE BATI KARADENİZ'DE KAR YAĞIŞI

İstanbul'un doğusunda kar yağışının etkili olduğunu belirten Tek, özellikle Marmara'nın doğusuna dikkat çekti.
"İstanbul'un doğusunda özellikle Marmara'nın doğusunda; Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu'da şu anda kar yağışı var. Yoğun bir şekilde devam ediyor."

Batı Karadeniz'de de yağışların kar şeklinde sürdüğünü söyleyen Tek,
"Karabük, Bartın, Kastamonu çevreleri yağışlı. Yağışlar genel olarak kar şeklinde" dedi.

Meteoroloji'den 9 ile kar ve fırtına alarmı: İstanbul'da havalar ısınıyor! Hafta sonu yağış var - 10

İÇ KESİMLERDE ZAYIF KAR GEÇİŞLERİ

Gün içerisinde kar yağışının bazı bölgelerde etkisini sürdüreceğini belirten Tek,
"Bolu, Düzce ve Sakarya'daki kar yağışı ilerleyen saatlerde de devam edecek. Önümüzdeki saatlerde özellikle Bilecik, Eskişehir ve başkent Ankara'da çok kuvvetli olmasa da zayıf kar yağışı geçişleri etkili olacak" dedi.

HAFTA SONU İSTANBUL'A KAR VAR MI?

İstanbul için merak edilen hafta sonu kar ihtimaline de değinen Adil Tek, beklentilerin zayıfladığını söyledi:
"Bazı tahmincilere göre Cumartesi-Pazar için kar yağışı ihtimalinden bahsediliyor ama benim son analizlerime göre Cumartesi-Pazar için kar yağışı yok. Yağmur şeklinde yağışlar görünüyor."

Meteoroloji'den 9 ile kar ve fırtına alarmı: İstanbul'da havalar ısınıyor! Hafta sonu yağış var - 11

SOĞUMA VAR AMA KAR BEKLENMİYOR

Cuma akşamından itibaren sıcaklıklarda düşüş yaşanacağını belirten Tek, kar için gerekli şartların oluşmadığını vurguladı:
"Cuma gecesi sıcaklık 3-4 derecelere kadar iniyor. Cumartesi günü 3 ila 6 derece arasında sıcaklık var. Sıcaklıklar eksi değerlere çok düşmeyince yağış kar şekline dönüşemiyor."

Tek, hafta sonunda yağmur ve karla karışık yağmur ihtimali olsa da zeminde tutacak bir kar beklenmediğini belirterek, önümüzdeki hafta İstanbul'da yağışların yine ağırlıklı olarak yağmur şeklinde görüleceğini ifade etti.

Meteoroloji'den 9 ile kar ve fırtına alarmı: İstanbul'da havalar ısınıyor! Hafta sonu yağış var - 12

Önümüzdeki günlerde sıcaklık artışının süreceğini ifade eden Tek, hafta sonu için yağmur beklentisini dile getirdi. Kuzeyden gelen bir sistemin etkisinin sınırlı kalacağını belirten Tek, hafta sonunda yağışların yağmur şeklinde görüleceğini kaydetti.

Meteoroloji'den 9 ile kar ve fırtına alarmı: İstanbul'da havalar ısınıyor! Hafta sonu yağış var - 13

14 OCAK BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi: Yağış Doğuya Kayıyor

Marmara genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bölgenin doğu kesimlerinde aralıklı yağışlar öngörülürken, kıyılarda karla karışık yağmur, iç kesimlerde ise kar yağışı görülecek. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don riski bulunuyor.

Bursa:
Çok bulutlu. Kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Sıcaklık 9°C.

Çanakkale:
Parçalı ve çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 15°C.

İstanbul:
Çok bulutlu. Çarşamba günü hafif yağmur geçişleri bekleniyor. Sıcaklık 9°C.

Kırklareli:
Parçalı ve çok bulutlu. Sıcaklık 6°C.

Meteoroloji'den 9 ile kar ve fırtına alarmı: İstanbul'da havalar ısınıyor! Hafta sonu yağış var - 14

Ege Bölgesi: Kuvvetli Rüzgâr Etkili Olacak

Ege'de parçalı ve çok bulutlu hava hâkim. Güney Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli rüzgâr bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde don ve buzlanma görülebilir.

Afyonkarahisar:
Parçalı ve çok bulutlu. Sıcaklık 3°C.

Denizli:
Parçalı ve çok bulutlu. Sıcaklık 10°C.

İzmir:
Parçalı ve çok bulutlu. Sıcaklık 14°C.

Muğla:
Parçalı bulutlu. Sıcaklık 12°C.

Meteoroloji'den 9 ile kar ve fırtına alarmı: İstanbul'da havalar ısınıyor! Hafta sonu yağış var - 15

Akdeniz Bölgesi: İç Kesimlerde Fırtına Bekleniyor

Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. İç kesimlerde kuzeydoğudan kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına etkili olacak. Don ve buzlanma riski iç bölgelerde devam ediyor.

Adana:
Çok bulutlu. Sıcaklık 11°C.

Antalya:
Parçalı ve çok bulutlu. Sıcaklık 17°C.

Hatay:
Çok bulutlu. Yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık 10°C.

Isparta:
Parçalı ve çok bulutlu. Sıcaklık 7°C.

Meteoroloji'den 9 ile kar ve fırtına alarmı: İstanbul'da havalar ısınıyor! Hafta sonu yağış var - 16

İç Anadolu: Karla Karışık Yağmur ve Kar

İç Anadolu genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Ankara, Çankırı ve Eskişehir çevrelerinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Don ve buzlanma etkili olacak.

Ankara:
Çok bulutlu. Aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Sıcaklık 1°C.

Eskişehir:
Çok bulutlu. Aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Sıcaklık 2°C.

Kayseri:
Parçalı ve çok bulutlu. Sıcaklık -3°C.

Konya:
Parçalı ve çok bulutlu. Sıcaklık 3°C.

Meteoroloji'den 9 ile kar ve fırtına alarmı: İstanbul'da havalar ısınıyor! Hafta sonu yağış var - 17

Batı Karadeniz: Kar İç Kesimlerde Etkili

Batı Karadeniz genelinde çok bulutlu hava etkili olacak. Sinop dışında bölge genelinde aralıklı yağış bekleniyor. İç kesimlerde kar yağışı öne çıkıyor.

Bolu:
Çok bulutlu. Aralıklı kar yağışlı. Sıcaklık 1°C.

Düzce:
Çok bulutlu. Karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar yağışı bekleniyor. Sıcaklık 6°C.

Sinop:
Çok bulutlu. Sıcaklık 7°C.

Zonguldak:
Çok bulutlu. Karla karışık yağmur, iç kesimleri kar yağışlı. Sıcaklık 7°C.

Meteoroloji'den 9 ile kar ve fırtına alarmı: İstanbul'da havalar ısınıyor! Hafta sonu yağış var - 18

Orta ve Doğu Karadeniz: Çığ Tehlikesine Dikkat

Bölgede çok bulutlu hava hakim. Doğu Karadeniz kıyılarında aralıklı yağış bekleniyor. Yüksek ve eğimli kesimlerde çığ tehlikesi bulunuyor.

Amasya:
Çok bulutlu. Sıcaklık 4°C.

Rize:
Çok bulutlu. Aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimleri kar yağışlı. Sıcaklık 5°C.

Samsun:
Çok bulutlu. Sıcaklık 6°C.

Trabzon:
Çok bulutlu. Aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimleri kar yağışlı. Sıcaklık 7°C.

Meteoroloji'den 9 ile kar ve fırtına alarmı: İstanbul'da havalar ısınıyor! Hafta sonu yağış var - 19

Doğu Anadolu: Yoğun Kar ve Don Uyarısı

Doğu Anadolu'da çok bulutlu hava etkili. Güneydoğu kesimlerde aralıklı kar yağışı beklenirken, bazı illerde yoğun kar öngörülüyor. Don ve buzlanma bölge genelinde etkili olacak.

Erzurum:
Çok bulutlu. Sıcaklık -8°C.

Kars:
Çok bulutlu. Sıcaklık -8°C.

Malatya:
Çok bulutlu. Sıcaklık -2°C.

Van:
Çok bulutlu. Aralıklı kar yağışlı. Sıcaklık 1°C.

Meteoroloji'den 9 ile kar ve fırtına alarmı: İstanbul'da havalar ısınıyor! Hafta sonu yağış var - 20

Güneydoğu Anadolu: Yükseklerde Kar

Bölgede parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Bazı çevrelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma riski bulunuyor.

Batman:
Çok bulutlu. Karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı. Sıcaklık 5°C.

Diyarbakır:
Çok bulutlu. Sıcaklık 4°C.

Gaziantep:
Parçalı ve çok bulutlu. Sıcaklık 3°C.

Mardin:
Çok bulutlu. Sıcaklık 4°C.

Meteoroloji'den 9 ile kar ve fırtına alarmı: İstanbul'da havalar ısınıyor! Hafta sonu yağış var - 21

Denizlerde Hava: Fırtınamsı Rüzgâr

Güney Ege ve Akdeniz'de denizlerde fırtınamsı rüzgâr bekleniyor.