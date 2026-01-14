71 maddelik yasa dışı bahis ile mücadelede eylem planı Başkan Erdoğan'a sunuldu!

Bağımlılık türlerinin yıllık ekonomik yükünün ilk sırasında kumar bağımlılığı geliyor. Kumar bağımlılığı 40 milyar dolar, sigara 24 milyar dolar, alkol 9 milyar dolar ve uyuşturucu da 5 milyar dolar.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)

BAŞKAN ERDOĞAN: SONUNA KADAR GİDİLECEK

AK Parti MYK'da değerlendirmelerde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sanal bahsin hassasiyetle üzerinde durulması gerektiğini belirtti. Erdoğan, iç cepheyi kuvvetlendirmenin yolunun aileden geçtiğini ve sanal bahsin virüs halinde toplum genelinde yayıldığını söyledi. Erdoğan sanal bahis ve kumar konusunun üzerine sonuna kadar gidileceğini vurguladı.

CEVDET YILMAZ: BÜTÜNCÜL BİR PLAN

Önceki gün AK Parti MYK toplantısında yasa dışı bahis ve kumarla mücadelede kapsamında sunum yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda çok hassas bir sosyal yara olarak bunu görüyor. Burada yapılması gereken her şeye çok güçlü bir siyasi iradeyle destek veriyor. Parti olarak da bu konularda çalışmalar yapılacak. Bütüncül bir plan inşallah kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Hukuki cezalar bağlamında Adalet Bakanlığımız o konuları çalışıyor" dedi.