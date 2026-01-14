71 maddelik yasa dışı bahis ile mücadelede eylem planı Başkan Erdoğan'a sunuldu!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları sonrası hükümet, yasa dışı bahis ve kumarla mücadelede yeni bir dönemi başlatıyor. 7 ana başlık altında 37 hedef belirlenen 71 maddelik eylem planı ile dijital alandaki yasa dışı bahis ekosistemi bütüncül şekilde kuşatılacak. Amaç, sadece siteleri kapatmak değil, ağ yapısını dağıtmak. Eylem planı Başkan Erdoğan'a sunuldu.
Yasa dışı bahis ve kumarla mücadelede 71 maddelik eylem planı devreye alınıyor. 7 başlıktan oluşan eylem planı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu. Yasa dışı bahis ağlarının tespit, izleme ve müdahale kapasitesi artırılacak.
ÜÇLÜ KISKAÇ MODELİ: EŞ ZAMANLI TAKİP EDİLECEK
Yasa dışı bahis zinciri eş zamanlı takip edilecek. Sosyal medyada reklamı yapılan hesap, ödeme sisteminde parayı alan IBAN ve kripto varlıklarda çıkış yapan cüzdan olmak üzere üç alan eşleştirilerek ağ yapısı ortaya çıkarılacak.
SOSYAL MEDYAYA OTOMATİK TARAMA
Bahis ve kumar içeriklerinde kullanılan kod kelimeler, emoji kombinasyonları, link kısaltıcılar "bio" yönlendirmeleri yapay zeka destekli sistemlerle otomatik taranacak, görünürlükleri düşürülecek.
HUB HESAPLAR HEDEFTE
HUB hesaplar kapsamında merkez hesaplar etkisiz hale getirilecek. Tek tek hesaplar yerine merkez (hub) yapılar tespit edilecek. Admin ilişkileri incelenecek. DM yönlendirmeleri analiz edilecek. Takip–takipçi kümeleri haritalandırılacak.
BANKALAR VE ÖDEME SİSTEMLERİNE SIKI DENETİM
Bankalar ve ödeme kuruluşları yasa dışı bahisle bağlantılı finansal hareketlere karşı alarm durumuna geçiriliyor. MASAK verilerine göre, son yıllarda yasa dışı bahis faaliyetleri kapsamında 280 binden fazla banka hesabının kullanıldığı tespit edildi. Sabah'tan Resul Ekrem Şahan'ın haberine göre, bu tablo üzerine denetimler sıkılaştırıldı. Düşük tutarlı ama sık transferleri, Aynı IP / cihazdan çoklu işlemleri, gece yoğunlaşan para hareketlerini ve açıklamasız transferleri otomatik risk skoruna yazacak, özel takibe alacak.
KRİPTO VARLIKLAR İZLEME ALTINDA
Kripto çıkış noktaları da takip edilecek. Dijital cüzdan–IBAN bağlantıları eşleştirilecek. Uluslararası borsalarla iş birliği artırılacak. Ayrıca Sınır ötesi yapı nedeniyle ortak operasyonlar devreye girecek.
CEZALAR AĞIRLAŞIYOR
Ceza yasasında değişiklik, reklam yasağı, dijital ortamda erişim engeli, finansal yaptırımlar, yasa dışı bahis ve kumara yönelik cezalar artırılacak.
BAĞIMLILIĞIN EKONOMİK YÜKÜ
Bağımlılık türlerinin yıllık ekonomik yükünün ilk sırasında kumar bağımlılığı geliyor. Kumar bağımlılığı 40 milyar dolar, sigara 24 milyar dolar, alkol 9 milyar dolar ve uyuşturucu da 5 milyar dolar.
MÜCADELE YAPAY ZEKA DESTEKLİ SÜRDÜRÜLECEK
Sanal ortamda faaliyet gösteren yasa dışı bahis platformlarının: Tespit, izleme, müdahale kapasitesi artırılacak. Mücadele 7/24, yapay zekâ destekli sürdürülecek.
BİNİ AŞKIN OPERASYON YAPILDI
2024–2025 döneminde 1.120'den fazla operasyon yapılarak, 15,847 milyar TL nakit ve varlık ele geçirildi. 2025'te 31 binden fazla yasa dışı bahis sitesi, web sayfası ve sosyal medya hesabı erişime kapatıldı.
BAŞKAN ERDOĞAN: SONUNA KADAR GİDİLECEK
AK Parti MYK'da değerlendirmelerde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sanal bahsin hassasiyetle üzerinde durulması gerektiğini belirtti. Erdoğan, iç cepheyi kuvvetlendirmenin yolunun aileden geçtiğini ve sanal bahsin virüs halinde toplum genelinde yayıldığını söyledi. Erdoğan sanal bahis ve kumar konusunun üzerine sonuna kadar gidileceğini vurguladı.
CEVDET YILMAZ: BÜTÜNCÜL BİR PLAN
Önceki gün AK Parti MYK toplantısında yasa dışı bahis ve kumarla mücadelede kapsamında sunum yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda çok hassas bir sosyal yara olarak bunu görüyor. Burada yapılması gereken her şeye çok güçlü bir siyasi iradeyle destek veriyor. Parti olarak da bu konularda çalışmalar yapılacak. Bütüncül bir plan inşallah kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Hukuki cezalar bağlamında Adalet Bakanlığımız o konuları çalışıyor" dedi.