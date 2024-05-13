Reflü mide bulandırır

Mide bulantısı, toplumda hemen herkesin yaşayabileceği yaygın şikayetler arasında yer alıyor. Bu durum yemeği fazla kaçırmak, araç tutması, hoş olmayan koku ya da üşütmek gibi masum nedenlerden kaynaklanabiliyor. Ancak kimi zaman da ciddi hastalıkların habercisi olabiliyor. Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Şule Namlı Koç, mide bulantısının bir hastalık değil, hastalık belirtisi olabileceğini söyleyerek uyarıyor. Mide bulantısının nedenlerini sıralıyor...

GIDA ZEHİRLENMESİ:

Bu durumda ortaya çıkan ilk belirtilerden biri, mide bulantısıdır. Gıda zehirlenmelerinde mide bulantısı şikayetine; kusma, ishal, ateş, karın ağrısı ve kramplar gibi şikayetler de eklenebilir.

ÜLSER:

Mide asidinin çeşitli nedenlerle mide veya 12 parmak bağırsağında harabiyet oluşturarak doku kaybına neden olmasıyla meydana gelir. Genellikle hastalarda karnın üst tarafından oluşan ağrı görülür. Bunun yanı sıra mide bulantısı, kusma, iştah kaybı diğer şikayetler arasındadır.

REFLÜ: Mide içeriğinin, mideden yemek borusuna doğru geri kaçmasıyla ortaya çıkar. Hastalarda boğaza doğru yanma hissi görülür. Yemeklerden sonra veya gece yatarken yanma hissi daha fazla ortaya çıkar. Beraberinde göğüs ağrısı, yutma güçlüğü, mide bulantısı yaşanır.

GASTRİT: Mide zarının iltihaplanması sonucu ortaya çıkan gastrit genellikle helikobakter pilori mikrobundan kaynaklanır. Aniden ortaya çıkabileceği gibi zamanla yavaş yavaş belirti göstererek de görülebilir. Mide bulantısı, kusma ve şişkinlik en sık görülen belirtilerdir.

SAFRA KESESİ HASTALIKLARI: Safra kesesinin akut iltihabı, safra yolu kistleri, safra kesesi taşları gibi farklı şekillerde yaşanabilir. Bu hastalıklarda sıklıkla mide bulantısı veya kusma görülür. Mide bulantısı ve kusma şikayetleri ameliyat sonrasında da devam edebilir.

BAĞIRSAK TIKANIKLIĞI: Müdahale edilmediğinde, hayati tehlikelere yol açabilen bir durumdur. Ani ve şiddetli karın ağrısı, karında şişlik, gaz ve gaita çıkaramama şikayetlere neden olur.

KANSER: Mide bulantısı, kanserin en önemli belirtileri arasındadır. Özellikle sindirim sistemi kanserlerinde hazımsızlık, şişkinlik gibi şikayetlerle birlikte mide bulantısı, kusma, iştahsızlık, kilo kaybı yaşanabilir.

VERTİGO: Şiddetli vertigo durumunda kişi genellikle hareket edememektedir ve mide bulantısı ile kusma görülebilir.

MİGREN: Migren ataklarının en belirgin özelliği zonklama şeklindeki baş ağrısıdır. Ancak bu baş ağrısına; mide bulantısı, kusma gibi şikayetler de eklenebilir.

BÖBREK VE İDRAR YOLU HASTALIKLARI: Böbrek taşları veya idrar yolu enfeksiyonları şiddetli ağrıya neden olur. Ağrının yanı sıra mide bulantısı ve kusma gibi şikayetler de görülür.

KALP KRİZİ: Kriz sırasında vücut yeterli oksijen alamaz. Bu da baş dönmesiyle birlikte mide bulantısı ve kusma şikayetlerine yol açar.