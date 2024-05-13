Kartal’ın aklı kupada

Alanya deplasmanına 8 eksikle giden Beşiktaş, zorlandığı maçta rakibi ile 1-1 berabere kaldı. Kartal, Akdeniz'de 2 puan bırakarak taraftarlarını üzdü. 24. dakikada Muçi, ceza sahası dışında yerde kaldı. Serbest vuruşu kullanan Masuaku'nun şutunda top üst direğe çarpıp dışarı çıktı. 29'da Alanyaspor'da Eduardo, topu Hwang'a gönderdi. Hwang'ın şutunda Mert topu kornere çeldi. 38'de ise Oğuz'un pasında Hwang gelişine vurdu top dışarı gitti. İlk yarı 0-0 beraberlikle sona erdi.

MULEKA'YA CEVAP HASSAN'DAN

61'de Beşiktaş aradığı golü buldu. Sağ kanattan topla çıkan Onur son çizgiye inip ortasını açtı. Penaltı noktasında topa iyi yükselen Muleka top ağlara gönderdi: 1-0. 79'da sol kanattan topla çıkan Efecan çalımını attı ve ortasını açtı. Penaltı noktasında boş kalan Ahmed Hassan skoru belirledi: 1-1.

İLK 11'DE 5 DEĞİŞİKLİK

Serdar Topraktepe, kupadaki A.Gücü maçına göre 5 değişiklik yaptı. Rashica, Ghezzal, Chamberlain, Al-Musrati, Colley ve Semih'in yokluğunda Tayyip Talha, Gedson, Cenk, Onur ve Muleka ilk 11'de oynadı.

ÇOK EKSİK VE YORGUNDUK!

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta, Alanyaspor beraberliğini değerlendirdi. Okta, "Çok eksiğimiz vardı. Ayrıca yorgunluğumuz söz konusuydu. Tempomuz düşüktü. Golü de konsantrasyon eksikliğinden yedik. Gençlere şans verdik. Onlardan çok şey bekliyoruz" dedi.