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Bu aslan asla 'Yılmaz!'

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Mayıs 2024 Güncelleme 13 Mayıs 2024, 07:02
Bu aslan asla ’Yılmaz!’

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Bu sezon sağ bekte, sol bekte, santrforda, sağ açıkta ve sol açıkta görev yaparak kanayan tüm bölgeleri kapatan Barış Alper Yılmaz, son iki maça skor anlamında da damga vurdu. Geçen hafta 6-1 kazanılan Sivas maçında 2 asist yaparak kilidi açan 23 yaşındaki yıldız, dün ise takımı adına gol perdesini açtı. Hırslı futboluyla taraftarların gönlüne giren Barış Alper, gücüyle rakip savunmacılara adeta kök söktürüyor. 70'te soldan getirdiği topla Mertens'e 'al da at' asisti yapan Barış Alper, Berkan'ın golü öncesi topu rakip yarı sahaya getirdi. Barış bu sezon ligde 35 maçta 6 gol, 6 asist yaptı.

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