Satılık hain

Muğla Bodrum'da 2 yıl önce PKK'nın dağ kadrosundaki bir yakınının isteği üzerine 100 bin lira karşılığında orman yakan İbrahim Soncul (27), hak ettiği cezayı aldı. PKK taşeronu Soncul, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan gözaltına alındığında cep telefonunda orman yangını görselleri olduğu anlaşıldı. Şüphelinin cep telefonundan yurt dışında yaşayan bir kişiye, "Yaktım ama çabuk söndü" mesajı gönderdiği ortaya çıktı. Soncul'un, 29 Temmuz 2021'de Bodrum Meşelik'te olduğu bilgisine ulaşıldı. Tutuklandı. İki kez ağırlaştırılmış hapse çarptırıldı.

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