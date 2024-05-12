Göztepe kupasını aldı

Trendyol 1. Lig'in son haftasında Göztepe konuk ettiği Bodrumspor ile 1-1 berabere kaldı. Bodrum, 22'de Kenan Özer'in penaltısıyla öne geçerken, Göztepe uzatmalarda Atınç Nukan ile 1 puanı alarak taraftarını son maçta üzmedi.

Ligi ikinci sırada bitirmeyi garantileyen Sarı-Kırmızılılar, maç sonunda saha ortasında kurulan platformla TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin elinden şampiyonluk kupasını aldı. Tribünleri dolduran taraftarlar, tarihi güne renk kattı. Öte yandan Göztepe eski Başkanı Mehmet Sepil, Onursal Başkan ilan edildi.