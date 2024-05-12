Elif’ten acı haber

Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi Eczacılık Bölümü 1. sınıf öğrencisi Elif Metiner (20), yolun karşısına geçmeye çalıştı. Uzman çavuş R.K.'nin (29) kullandığı motosiklet, Metiner'e çarptı. Savrulan genç kız, metrelerce sürüklendi. Motosiklet ise devrildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Metiner'i hastaneye kaldırdı. Beyin ve böbreklerde kanama, kaburgalarda kırık olan genç kız, yoğun bakımda tedaviye alındı. Kazadan 10 gün sonra hayatını kaybetti. Serbest bırakılan R.K, Elif'in ölümü üzerine tekrar gözaltına alındı.

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