Anneler günü mesaisi

Sadece e-ticaret kanalıyla 50 milyar liralık ekonomi oluşturacak olan Anneler Günü için başta çiçekçiler olmak üzere birçok sektör hareketlendi. Hediyelik eşya restoran ve kafeler ile birlikte çiçekçiler son bir haftadır hazırlıklarını sürdürüyor. Birçok farklı çeşit ve konseptte ürünlerini hazırlayan çiçekçiler bu yıl Anneler Günü'nde sık tercih edilen saksı çiçeklerinin 200 ila bin lira arasında seyrettiğini söyledi. Buketler ise 350 ila 500 lira arasında satış fiyatı ile tezgahları süsleyecek. Bahar çiçeklerinin üretim maliyetinin kış aylarına göre daha düşük olduğunu belirten çiçekçiler bu yıl Anneler Günü'nden beklentilerinin geçtiğimiz yıla göre daha yüksek olduğunu ifade etti.

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