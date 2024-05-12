’Altı’n çocuklar

Berlin'de hayatlarını sürdüren Türk altız kardeşler, "Berliner Sechslinge" olarak anılıyor. 16 yıl önce tüm dünyada haber yapılan Türk altız kardeşler, gençliğe adım attı. "Berlinli Altızlar" Zeynep, Zehra, Esma, Rana, Ahmed ve Adem ile kardeşleri Meryem ve Malik Musa'nın ebeveynleri Polonya kökenli Roksana ve Hikmet Temiz, çocukları büyütmek için epey zorlandıklarını anlattı. Yolculuk sırasında ise iki araç kullanmak zorunda kaldıklarını hatırlattı. Rizeli olan Hikmet Temiz, ekim ayında 16 yaşına girecek altızları büyütürken yaşadıkları zorluklara dikkati çekerek, "Zor tabii ki halen maraton gibi devam ediyor" dedi.

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