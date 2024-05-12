Ali Koç ’Devam’ dedi

Fenerbahçe başkan adayı Sadettin Saran, Ali Koç lehine adaylıktan çekildi. Ali Koç en az bir dönem daha başkanlığa devam etme kararı aldı. İkili arasında yapılan görüşmeden çıkan sonuçla birlikte Ali Koç'un başkanlık seçimine gireceği kesinleşti.

Ali Koç ile Sadettin Saran'ın kısa süre içerisinde basın açıklaması yapması bekleniyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, seçim çalışmaları kapsamında gelecek haftadan itibaren Anadolu'daki derneklerde, kongre üyeleriyle bir araya gelerek programlara katılacak.