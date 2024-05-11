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Tasarruf paketi hazır: Pazartesi açıklanacak!

Bakan Şimşek, tasarruf paketini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile pazartesi günü açıklayacaklarını belirterek, ‘En önemli hedefimiz enflasyonu tek haneye düşürmek. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağız’ diye konuştu...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Mayıs 2024 Güncelleme 11 Mayıs 2024, 07:01
Tasarruf paketi hazır: Pazartesi açıklanacak!

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Önümüzdeki dönemde kamu maliyesine ilişkin birçok hususta adım atacağız. Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızla birlikte tasarruf verimlilik paketini açıklayacağız. Bu ilk, bu son olmayacak. Buna benzer yoğun bir şekilde yaptığımız çalışmalarla önümüzdeki dönemde bu dezenflasyon programını ve sürecini nasıl güçlendireceğiz, ona yönelik çalışmalarımızı aralıksız devam ettireceğiz" dedi.

'FİNANS SORUNU YOK'
'Türkiye'nin ATM Merkezi (TAM)' projesinin tanıtım toplantısında konuşan Şimşek, vatandaşın refahını kalıcı olarak artırmanın yolunun 'enflasyonu kontrol altına almaktan' geçtiğini dile getirdi. Şimşek, "Bizim en büyük önceliğimiz vatandaşımızın bu hayat pahalılığı baskısını azaltmaktır. En önemli hedefimiz enflasyonu tek haneye düşürmektir. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağız. Maliye politikasına ne tür tedbirler gerekiyorsa alacağız" diye konuştu. Şimşek, vergi artışı yönündeki söylentilere değinerek, kamuoyuna defalarca "Gelir vergisini, kurumlar vergisini artırmayacağız, KDV'nin üst sınırıyla oynamayacağız" dediklerini vurguladı. Buna rağmen belli çevrelerin hala bu konuda spekülasyon üretmeye devam ettiğini ifade eden Şimşek, "Türkiye'nin dış kaynak ihtiyacı azalıyor. Çünkü cari açık azalıyor. Türkiye'nin finansmana erişiminde sorun yok" şeklinde konuştu.

NOT MESAJI
Bakan Şimşek, şunları söyledi: "Dünya Bankası'ndan EBRD'ye kadar hepsinde bölgemizde bir numarayız. Şimdi programımız da çalıştığına göre buraya ilgi de artacaktır. Kredi derecelendirme kuruluşları gelişmeleri fark ettiler. Gecikmeli de olsa notumuzu artırıyorlar. Hepsinin görünümü pozitif. Bu şu demek, 'Program çalışmaya devam etsin, biz notu tekrar artıracağız', özeti bu. Çünkü pozitif görünüm demek, 'Bir sonraki adımda ben not artırmayı düşünüyorum' demektir."

7 BANKANIN HİZMETİ TEK ATM'DE
Bankacılık işlemlerinin tek noktadan çok daha kolay yapılabilmesi için Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Emlak Katılım ve PTT ATM'leri 'TAM' adı altında birleşiyor. Platforma dahil bankaların müşterileri ücretsiz hizmet alabilecek.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar: Bankalarımız optimum ATM tahsisi sonucu operasyonel maliyetin azaltılması ve etkin nakit yönetimi gibi birçok avantaja sahip olacak. Proje ayrıca milli sermayenin ülkemiz sınırları içinde kalmasıyla kaynakların etkin ve verimli kullanılması açısından da büyük öneme sahiptir.

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih: TAM projesinin hayata geçirilmesiyle birlikte sahip olacağımız etkin ve geniş erişim ağının, müşteri memnuniyetini artıracak önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz. Bankalarımıza maliyet optimizasyonu sağlayacak olan TAM projesi, ülkemiz ekonomisine de göz ardı edilemez katkılar sağlayacaktır.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan: Bu uygulamanın halihazırda artan şube dışı işlem alışkanlığını ivmelendirerek bankacılık hizmet kalitesine de katkı sunacağını düşünüyorum.

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir: Platforma dahil banka müşterilerimizin hem bankacılık işlemlerine erişimleri hız kazanacak hem de ücret ve komisyonsuz hizmet alabilecekler. Bankalarımızın operasyonel iş süreçlerinin daha verimli hale gelmesi sağlanacak.

Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben: Müşterilerimizin ATM'lere çok daha kolay erişebilmeleri ve 'TAM' platformundaki tüm ATM'leri ücretsiz kullanmalarının sonucu olarak şubeden gerçekleşen işlem payının azalması ve doğal olarak da hizmet kalitesinin artması bizim için çok önemliydi.

Emlak Katılım Genel Müdürü Onur Gök: 'TAM' projesinin her bankanın üstlendiği ATM maliyetlerini optimize edecek olması ve Türkiye'nin dış ticaret dengesine olumlu katkıda bulunulması da çok önemli.

PTT Genel Müdürü Hakan Gülten: Proje, müşterilerimize günlük yaşamda büyük kolaylık sunmanın yanında PTT ve kamu bankalarının maliyetlerinin azaltılmasına katkı verecektir.

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