Resimdeki gözyaşları

Tarihler 6 Şubat 2023'ü gösterdiğinde Türkiye asrın felaketini yaşadı. Binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken binlercesi de yaralandı. Bir de kayıplar vardı. Onlardan biri de 25 yaşındaki Batuhan Güleç'ti. Depreme Hatay'da yakalanan Batuhan'ın ne dirisi ne de ölüsü bulundu. Tam 16 aydır evladından bir haber bekleyen anne Sema Güleç, şunları söyledi: Batuhan depreme başka evde yakalandı. Depremden 20 dakika sonra Batuhan'ın yanına koştuk. Ama oğlumu bulamadım. Bu Anneler Günü benim için yine buruk geçecek. Batuhan olsaydı gelirdi, öperdi, hediyesini verirdi. Oğlum yanımda olmadığı için artık Anneler Günü'nün gelmesini istemiyorum.

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