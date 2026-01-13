Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni dalga! Emel Müftüoğlu gözaltında
Son dakika haberi! Ünlülere uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni gözaltı kararları verildi. Buna göre, ünlü oyuncu Emel Müftüoğlu soruşturma kapsamında ifadesi alınmak üzere Jandarma eşliğinde İl Jandarma Komutanlığı’na getirildi.
Ünlülere uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni gözaltı kararları verildi.
UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMAK FUHŞA TEŞVİK
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, şüpheliler hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak", "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" ve "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçlarından gözaltı kararı verildi.
ÜNLÜ OYUNCU MÜFTÜOĞLU GÖZALTINDA
Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda, Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş ve Selen Çetinkaya gözaltına alındı.
Ünlü oyuncu Emel Müftüoğlu soruşturma kapsamında ifadesi alınmak üzere Jandarma eşliğinde İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi.
25 KİŞİLİK LİSTE İÇİN OPERASYON
Gözaltı işlemlerinin uyuşturucu ve fuhuş ağının başını çeken Kasım Garipoğlu'nun şoförü İsmail Ahmet Akçay'ın 25 kişilik liste ifadelerinin ardından gelmesi dikkatlerden kaçmadı. Akçay etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat etmişti.
"Elimde, partilere katılan 25 kişilik ünlü listesi bulunmaktadır" Garipoğlu'nun şoförü, söz konusu listede yer alan isimlerin çoğunun dizi oyuncusu olduğu ifade etti. Akçay ilk ifadesinde de yalıda 15 günde bir düzenlenen uyuşturucu ve fuhuş partilerini ifşa etmiş, bazı ünlü isimlerin adını vermişti