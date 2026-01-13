Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni dalga! Emel Müftüoğlu gözaltında

Ünlülere uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni gözaltı kararları verildi.

UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMAK FUHŞA TEŞVİK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, şüpheliler hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak", "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" ve "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçlarından gözaltı kararı verildi.