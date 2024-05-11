Onuachu beklemede

Bu sezon yaşadığı sakatlık ve Afrika Kupası nedeniyle çok sayıda maç kaçıran Trabzonspor'un yıldızı Paul Onuachu, Karagümrük ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde belinden sakatlanmıştı. Karagümrük'e karşı 1 gol atan Onuachu'nun yapılan kontrollerinde bir soruna rastlanmadığı ve İstanbulspor maçında şans verilmesi halinde görev alabileceği öğrenildi.

ONUACHU KALMAK İSTİYOR

Öte yandan Trendyol Süper Lig'de kalan haftalarda ve kupa finalinde mutlaka oynamak isteyen Onuachu, geleceğiyle ilgili olarak da teknik direktör Abdullah Avcı'ya görüşünü bildirdi. Nijeryalı golcünün Bordo-Mavililer'de kalmak istediğini ve bu konuda kulüplerin anlaşmasını beklediğini ilettiği öğrenildi. 29 yaşında ve 2.01 boyundaki golcü oyuncu bu sezon 22 maçta 13 gol attı ve 4 de asist yaptı. Southampton ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Onuachu'ya 12 milyon Euro değer biçiliyor. Trabzonspor yönetimi, maliyeti nedeniyle deneyimli futbolcuyu kiralamayı planlıyor.