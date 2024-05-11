Makam ’yeğen’

Adana'da Yüreğir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan CHP eski milletvekili Ali Demirçalı, hiç vakit kaybetmedi. Başkan yardımcılığına kız kardeşinin oğlu Hasan Aydoğan'ı getirdi. Aydoğan'a, başkan dayısı tarafından 10 müdürlük bağlandı. Emlak İstimlak Müdürlüğü'ne getirilen Hasan Aydoğan'ın kardeşi Kubilay Aydoğan'a da 2 müdürlük bağlandı. Çukurova Belediyesinde ise yeğen ve kardeş atamaları yapıldı.



Daha önce Çukurova Belediye Başkan Yardımcılığı yapan ve aynı zamanda eski emniyet müdürü olan Selami Kandemir, yeni dönemde Afet İşleri Müdürlüğü'ne atandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut'un danışmanı İrfan Doğan da Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in Özel Kalem Müdürü oldu. Doğan, atanmasını sosyal medyadan "Özel kalem müdürü olarak göreve başlamanın gururunu yaşıyorum" paylaşımında bulundu.

MURAT KARAMAN

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