SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Makam 'yeğen'

CHP’li başkanların eş, dost ve akrabaya ballı koltuk dağıtımı tüm hızıyla sürüyor. Adana’da, Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı yeğenlerine kadro açtı. Müdürlükleri bağladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Mayıs 2024 Güncelleme 11 Mayıs 2024, 07:01
Makam ’yeğen’

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Adana'da Yüreğir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan CHP eski milletvekili Ali Demirçalı, hiç vakit kaybetmedi. Başkan yardımcılığına kız kardeşinin oğlu Hasan Aydoğan'ı getirdi. Aydoğan'a, başkan dayısı tarafından 10 müdürlük bağlandı. Emlak İstimlak Müdürlüğü'ne getirilen Hasan Aydoğan'ın kardeşi Kubilay Aydoğan'a da 2 müdürlük bağlandı. Çukurova Belediyesinde ise yeğen ve kardeş atamaları yapıldı.

Daha önce Çukurova Belediye Başkan Yardımcılığı yapan ve aynı zamanda eski emniyet müdürü olan Selami Kandemir, yeni dönemde Afet İşleri Müdürlüğü'ne atandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut'un danışmanı İrfan Doğan da Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in Özel Kalem Müdürü oldu. Doğan, atanmasını sosyal medyadan "Özel kalem müdürü olarak göreve başlamanın gururunu yaşıyorum" paylaşımında bulundu.
MURAT KARAMAN

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Doğal gaz arzında rekor: Hedefler aşıldı! Türkiye’de doğal gaz dağıtımına geçen yıl 17 milyar liradan fazla yatırım yapıldı
Ege’deki DENİZKURDU-II/2024 Tatbikatı’nda bir ilk: İDA’lar sahaya indi | Hedefler imha edildi Türk bayrağı çekildi
Maliye POS cihazlarıyla yapılan tahsilatları radarına aldı! Bakan Şimşek duyurdu: Çok sayıda kişi tespit edildi
İbrahim Oktugan’ın son görüntüleri ortaya çıktı: Kanlar içinde yere yığıldı yardım istedi
9’uncu yargı paketi taslağı ortaya çıktı! ’Etki Ajanlığı’ düzenlemesi FETÖ’yü panikletti
Beşiktaş’ın eski yıldızı Fenerbahçeli oluyor! Prensip anlaşması tamam
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 80 ile uyarı! 29 il için sarı alarm! Ankara ve İstanbul için saat verildi
Son dakika: Öğretmen İbrahim Oktugan öğrencisi tarafından öldürülmüştü! Başkan Erdoğan’dan öğretmene şiddet açıklaması! Meclis’e kanun teklifi geliyor
Galatasaray’ın yeni transferi Hakim Ziyech’ten! Yaptığıyla olay olmuştu Aslan’a geliyor
10 soruda hastanede onaylı randevu dönemi! Onay verilen randevu iptal edilebilecek mi? Kimler muaf?
Emekliye yeni taban aylık: Artış için hangi formüller var? Ödemelere nasıl yansıyacak? Uygulama ne zaman başlayacak?
20 yılın en büyük felaket alarmı! NASA uyardı: Cep telefonlarını ve interneti etkileyecek! Fotoğrafı yayımlandı
Araç sahipleri dikkat! Dolandırıcıların yeni gözdesi: Kasko ve trafik sigortası! Yüksek indirim vaatli tuzak
Duygu Nebioğlu duruşma tarihini duyurdu: Sesiniz olmaya geliyorum! Annesinin mektubunu paylaştı
Son dakika: Filistin tasarısı BM’de onaylandı! BMGK’da oylanacak
SON DAKİKA