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Kartal'dan Silas atağı

Silas Katompa’nın temsilcisinin geçen hafta İstanbul’da yönetim ile görüştüğü ortaya çıktı. Stuttgart’ın belirlediği bonservis bedeli 10 milyon Euro.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Mayıs 2024 Güncelleme 11 Mayıs 2024, 07:01
Kartal’dan Silas atağı

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Yeni sezonda hedefe oynayacak bir kadro kurmayı planlayan Beşiktaş yönetimi yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal'ın durumuna göre bir kanat transferi yapması beklenen yönetime menajerlerin Bundesliga ekiplerinden Stuttgart forması giyen Silas Katompa'yı önerdikleri öğrenildi.

25 yaşındaki Kongolu sağ kanat oyuncusunun temsilcisinin geçen hafta İstanbul'a gelip Siyah- Beyazlı kurmaylarla görüşme yaptığı da belirlendi. Yönetimin gelecek olan yeni teknik direktörün kararına göre sezon sonunda yıldız futbolcunun menajeri ile tekrar temasa geçebileceği de gelen haberler arasında.

Çalım yeteneği ve süratiyle dikkat çeken Silas, bu sezon Stuttgart formasıyla çıktığı 26 maçta 6 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Güncel verilere göre 10 milyon Euro değer biçilen yıldız futbolcunun takımıyla olan kontratı ise 2026 yılında sona erecek.

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