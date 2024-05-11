Cihan Çanak hamlesi!

Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için şimdiden transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'nin Belçika ekibi Standard Liege'de oynayan Cihan Çanak için harekete geçtiği ortaya çıktı.

Çok yakın bir zamanda Trabzonspor ile de anılan futbolcuya Almanya'dan da Borussia Dortmund'un da yakından ilgi gösterdiği belirtildi. U20'de Belçika, U21'de ise Türkiye'yi seçen Cihan Çanak, sol açık ve 10 numara pozisyonlarında oynayabiliyor. Bu sezon Standard Liege ekibiyle 29 maça çıkan Çanak, 2 asist yaptı. 11 maçın başlangıç kadrosunda yer alan Çanak'ın kontratı 2026'ya kadar sürüyor. Genç futbolcuya, 3.5 milyon Euro değer biçiliyor.