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Atakan'a Dortmund kancası

Galatasaray’ın transfer listesine aldığı gurbetçi futbolcuya Şampiyonlar Ligi finalisti Borussia Dortmund da talip oldu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Mayıs 2024 Güncelleme 11 Mayıs 2024, 07:01
Atakan’a Dortmund kancası

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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Stuttgart formasıyla çok iyi bir sezon geçiren Atakan Karazor'u gündemine almıştı. 27 yaşındaki gurbetçi futbolcuyla ilgili girişimlere başlayan Sarı-Kırmızılılar'a çok önemli bir rakip çıktı. Alman basınına yansıyan bilgilere göre Şampiyonlar Ligi'nde adını finale yazdıran Borussia Dortmund, Atakan'ın transferiyle ilgileniyor. Yeni sezonda orta alanını takviye etmek isteyen Alman ekibinin Stuttgart'la kısa süre içinde pazarlıklara başlaması bekleniyor. Bu sezon Bundesliga'da 31 maçta forma giyen Atakan Karazor gol atamazken, takımına 3 asistlik katkı verdi.

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