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41 kere maşallah!

Süper Lig’de 2.74 puan ortalaması yakalayan Galatasaray, Avrupa’nın 41 liginin içinde en iyi puan ortalamasına sahip 2. takım oldu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Mayıs 2024 Güncelleme 11 Mayıs 2024, 07:01
41 kere maşallah!

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Adım adım şampiyonluğa giden Galatasaray bu sezon rekor üstüne rekor kırdı. Şu ana kadar oynadığı 35 maçta 96 puan toplayarak tarihe geçen Sarı- Kırmızılılar bu başarısıyla Avrupa çapında da çok önemli bir derece yakaladı.

2.74 puan ortalaması bulunan Cimbom, Avrupa'nın 41 ligi dikkati alındığında en büyük puan ortalamasına sahip 2. takım olmayı başardı. Galler'de 32 maçta 92 puan toplayan ve 2.88 puan ortalaması bulunan The New Saints bu alanda zirvede yer alıyor. PSV 2.72 puan ortalamasıyla 3. sırada bulunurken, 2.63 ile Sporting ve Leverkusen ilk 5'in içindeki diğer takımlar oldu.

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