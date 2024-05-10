’Yedi’m seni

Ülkemizde sağlıklı beslenme alışkanlıklarının azalması ile birlikte obezite ve aşırı zayıflığa bağlı hastalıklar da hızla yaygınlaşıyor. İdeal kilosuna kavuşmak isteyen kişiler için beslenme ve diyet uzmanları eşliğinde uygulanacak doğru ve sağlıklı diyet programları büyük önem taşıyor. Diyetisyen Şilan Alyamaç, sağlıklı kilo verebilmek için uygulanabilecek 7 öneriyi sıralıyor:



- Günde en az 2.5-3 litre su için.

- Yeşil sebzeler ve taze meyveler tüketin.

- İşlenmemiş gıdalar gıdaları tüketin. Lifli beslenin.

- Asitli içecekler, yapay meyve suları yerine bitki çayları tercih edin.

- Yağ yakımına yardımcı olduğu günde 1 bardak Türk kahvesi tüketin.

- Her gün en az yarım saat düzenli yürüyüşler yapın.

- Doymuş yağları tüketmeyin. Kızartma tipi besinlerden uzak durun.

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