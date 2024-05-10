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Bizimle değilsin!

Afra Saraçoğlu, 92 bin TL’lik kombiniyle sınıfta kaldı. Ünlü oyuncunun tarzını görenler, “İnsan parasıyla rezil olur mu?” gibi yorumları peş peşe sıraladı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Mayıs 2024 Güncelleme 10 Mayıs 2024, 07:01
Bizimle değilsin!

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Yer aldığı dizilerdeki oyunculuğuyla ayrı, özel hayatındaki gelişmelerle ayrı konuşulan Afra Saraçoğlu, şu sıralar kimisine sempatik kimisine antipatik gelen hareketleriyle dillerden düşmüyor. Oyunculuğu, aşk hayatı derken, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlar ve kıyafetleriyle de oldukça göz önünde bir isim olan Saraçoğlu'nun doğum gününde giydiği elbisenin 15 bin 780 TL olduğu öğrenilince duyanların dudakları uçuklatmıştı. Dikkat çekici ve farklı kombinleriyle çokça eleştirilen isim, giydiği kıyafetlerin fiyatları ortaya çıkınca ayrı tepki çekiyor.

ELEŞTİRİ YAĞMURU!
Geçtiğimiz gün bir üniversitenin düzenlediği 'Yılın Enleri' töreninde ödül almak için sahneye çıkan güzel oyuncu, tarzıyla dikkat çekti. "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü" dahil 3 ödül birden almasına rağmen hem beyaz çorapları hem de ayakkabılarıyla eleştirilerden kaçamayan ismin kombininin toplam fiyatı da dillere düştü. Saraçoğlu'nun ayakkabısının 16 bin TL, çantasının 31 bin TL ve elbisesinin 45 bin TL, toplamda ise 92 bin TL değerindeki tarzı hiç beğenilmedi. Saraçoğlu'na, "100 bin TL'ye nasıl giyinemem adlı çalışma...", "O ayakkabıya 16 TL bile vermem" ve "İnsan parasıyla rezil olur mu?" gibi yorumlar geldi.

PAHALI TARZI BEĞENİLMEDİ!
Takipçileri, sosyal medyada Saraçoğlu'nun beyaz çoraplarına ve ayakkabılarına taktı.

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