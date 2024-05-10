Aşk sessizliği

Dilan Çiçek Deniz önceki gün Bebek'te görüntülendi. Mekan çıkışında ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlayan güzel oyuncu "İş toplantısındaydım, buradan başka bir iş toplantısına geçiyorum, reklam filmleri, dizi, sinema... Yoğun bir sezon beni bekliyor. Yeni sezonda güzel işlerle ekranlarda olmayı ümit ediyorum" temennisinde bulundu.



CEVAPSIZ SORULAR!

Son olarak Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile yeni bir aşka yelken açtığı konuşulan Deniz, gazetecilerin konuyla ilgili sorularına teşekkür ederek cevap verirken, hızlı adımlarla kendisini bekleyen araca binerek oradan ayrıldı. İddiaya göre, Dilan Çiçek Deniz ve Rafael Cemo Çetin, bir derginin düzenlediği geceye ele ele katılarak aşklarını herkese ilan etmişlerdi.

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